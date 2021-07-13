США выпустят предупреждение о вакцине Johnson & Johnson [ Редактировать ]
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) добавит в инструкцию к вакцине от коронавируса компании Johnson & Johnson новое предупреждение. Оно связано с редким аутоиммунным заболеванием.
По данным газеты, в США было выявлено около 100 предварительных сообщений о возникновении синдрома Гийена-Барре (СГБ) после прививки вакциной J&J, в основном у мужчин, многие из которых были старше 50 лет. Эту однокомпонентную вакцину в США получили около 12,8 миллиона человек.
Ни J&J, ни FDA комментариев пока не дают.
СГБ - это редкое неврологическое заболевание, при котором иммунная система организма атакует защитное покрытие нервных волокон. В большинстве случаев это состояние возникает после бактериальной или вирусной инфекции.
В прошлом уже выявляли связь между этим заболеванием и вакцинацией, в первую очередь во время вспышки свиного гриппа в США в 1976 году, а десятилетия спустя - с вакциной, использованной во время пандемии гриппа H1N1 в 2009 году.
Ранее мы писали, что вакцина от коронавирусной инфекции Covaxin способна на 77,8% защитить человеческий организм от инфицирования. Новая фаза исследований станет последней. Известно, что препарат также защищает от заражения штаммом коронавируса Дельта на 65,2%.
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