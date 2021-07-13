На Житомирщині від кулі військовослужбовця постраждав 9-річний хлопчик [ Редактировать ]
У Новоград-Волинському на Житомирщині стріляли у 9-річного хлопчика. З вогнепальним пораненням у спину його доправили до лікарні. Куля пройшла навиліт. Нині дитина в реанімації в тяжкому стані.
За даними поліції, стріляв військовий - знайомий батька хлопчика. Причини наразі з'ясовують.
Юрій Олійник, керівник ГУ Нацполіції в Житомирській області:
До поранення може бути причетний військовослужбовець, який приїхав напередодні з міста Києва, кримінальне провадження порушене за частиною першою статі 121 Кримінального Кодексу України.
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