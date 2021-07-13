Украина станет участницей третьего этапа исследований препарата для вакцинации от коронавирусной инфекции от израильской компании NRx Pharmaceuticals. Об этом пишет издание The Times Of Israel.

Помимо Украины испытания будут проходить и на территории Грузии. Министр обороны Государства Израиля Бени Ганц заявил, что сотрудничество стран в сфере борьбы с COVID-19 в скором времени поможет завершить разработку препарата и может сделать Израиль страной, где будет и на коммерческой основе производится вакцина.

Мы убедились, что коронавирус никуда не денется и будет с нами еще долгое время. Это позволит Израилю самостоятельно производить вакцину.

Отмечается, что вакцина от коронавируса, произведенная в Израиле, был создана на базе существующего вируса стоматита, где, с помощью генной инженерии, был искусственно выращен белок уханьской версии коронавирусной инфекции. Испытания препарата начались 1 ноября 2020 года.

Читайте также, китайские власти "дали добро" на проведение клинических испытаний 22 препаратов для вакцинации от коронавируса. В Китайской народной республике быстрее всего идут разработки вакцины на основе аденовирусного вектора и инактивированной вакцины.

Кроме того, на территории Турции проходит набор 480 добровольцев, с помощью которых будут проходить клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции. Самые успешные 2 фазы испытаний проходили в университете Эрджиес, который находится в провинции Кайсери.

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