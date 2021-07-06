Министерство здравоохранения Государства Израиль заявило, что на фоне штамма коронавирусной инфекции "Дельта" эффективность препарата для иммунизации от компании Pfizer упала до 64%.

При этом действие препарата для предотвращения тяжелого течения болезни, что может привести к госпитализации, остается на уровне 93%. Известно, что в пресс-службе Pfizer пока никак не прокомментировали столь скандальное заявление израильских ученых.

Отмечается, что в Израиле прошла одна из самых эффективных в мире кампаний по вакцинации от коронавируса, ходе которой около 60% населения страны получили хотя бы одну прививку Pfizer. Таким образом, количество новых случаев заболевания COVID-19 упало до минимума.

Читайте также, третья доза вакцины от коронавирусной инфекции, производства компании Sinovac Biontech способна в десятки раз увеличить количество антител. Согласно результатам, на втором этапе исследования препарата была использована третья доза, которая увеличила количество антител в 20 раз.

Кроме того, вакцина против COVID-19 компании Moderna производила нейтрализующие антитела против новых вариантов коронавируса, включая вариант Delta. Вакцинация дала антитела против всех вариантов, включая дополнительные бета-версии варианта.

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