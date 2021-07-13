Рэпера KTS Dre изрешетили 64 пулями возле ворот тюрьмы [ Редактировать ]
Источник: The Chicago Tribune
В Чикаго сразу после выхода из тюрьмы застрелили рэпера Лондре Сильвестра, более известного как KTS Dre. Об этом сообщает The Chicago Tribune.
В субботу, 10 июля, около 21:00 31-летнего музыканта выпустили из тюрьмы округа Кук, повесив на ногу электронный браслет слежения. Прямо у ворот исправительного заведения он угодил в засаду. Неизвестные ожидали Лондре на двух автомобилях, выпустив по нему 64 пули.
Рэпера доставили в больницу, где врачи лишь констатировали его смерть.
Вместе с ним огнестрельные ранения получили два человека: 60-летняя женщина, которая внесла за Сильвестра залог в размере $5 тыс., и 35-летняя сотрудница исправительного заведения. Их жизни ничего не угрожает. Задержать нападавших пока не удалось.
С 2010 года Лондре Сильвестра четыре раза приговаривали к тюремному заключению. Последний раз его арестовали 27 апреля 2020 по обвинению в хранении огнестрельного оружия.
Как сообщали "Подробности" российский рэпер Паша Техник оказался в тюрьме за вождение автомобиля в состоянии опьянения.
Напомним, что 9 апреля в США умер рэпер DMX. 50-летний исполнитель получил передозировку наркотиками и сердечный приступ, за его жизнь медики боролись несколько дней.
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