В Чикаго сразу после выхода из тюрьмы застрелили рэпера Лондре Сильвестра, более известного как KTS Dre. Об этом сообщает The Chicago Tribune.

В субботу, 10 июля, около 21:00 31-летнего музыканта выпустили из тюрьмы округа Кук, повесив на ногу электронный браслет слежения. Прямо у ворот исправительного заведения он угодил в засаду. Неизвестные ожидали Лондре на двух автомобилях, выпустив по нему 64 пули.

Рэпера доставили в больницу, где врачи лишь констатировали его смерть.

Вместе с ним огнестрельные ранения получили два человека: 60-летняя женщина, которая внесла за Сильвестра залог в размере $5 тыс., и 35-летняя сотрудница исправительного заведения. Их жизни ничего не угрожает. Задержать нападавших пока не удалось.

С 2010 года Лондре Сильвестра четыре раза приговаривали к тюремному заключению. Последний раз его арестовали 27 апреля 2020 по обвинению в хранении огнестрельного оружия.

Как сообщали "Подробности" российский рэпер Паша Техник оказался в тюрьме за вождение автомобиля в состоянии опьянения.

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