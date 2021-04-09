В пятницу, 9 апреля, в Нью-Йорке умер рэпер DMX (настоящее имя - Эрл Симмонс). Об этом сообщает издание Pitchfork.

На днях он перенес передозировку наркотиками и сердечный приступ.

На момент смерти исполнителю было 50 лет.

Напомним, что ранее он попал в больницу с передозировкой запрещенными веществами. Злоупотребление вызвало у него сердечный приступ, в связи с чем он находился в критическом состоянии в реанимации.

Читайте также о том, что в декабре 2010 года суд Аризоны приговорил рэпера DMX к году тюремного заключения за нарушение правил отбывания условного наказания.

Ранее "Подробности" сообщали, что российский рэпер и Паша Техник оказался в тюрьме за управление автомобилем под действием наркотиков.

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