Рэпер DMX скончался [ Редактировать ]
В пятницу, 9 апреля, в Нью-Йорке умер рэпер DMX (настоящее имя - Эрл Симмонс). Об этом сообщает издание Pitchfork.
На днях он перенес передозировку наркотиками и сердечный приступ.
На момент смерти исполнителю было 50 лет.
Напомним, что ранее он попал в больницу с передозировкой запрещенными веществами. Злоупотребление вызвало у него сердечный приступ, в связи с чем он находился в критическом состоянии в реанимации.
DMX forever ✊ pic.twitter.com/EmsCkOM6QR— XXL Magazine (@XXL) April 9, 2021
Читайте также о том, что в декабре 2010 года суд Аризоны приговорил рэпера DMX к году тюремного заключения за нарушение правил отбывания условного наказания.
Ранее "Подробности" сообщали, что российский рэпер и Паша Техник оказался в тюрьме за управление автомобилем под действием наркотиков.
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