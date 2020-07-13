В США, в штате Джорджия, в городе Атланта, убили рэпера Рудольфа Джонсона. Широкой публике он известен под сценическим именем Lil Marlo. Музыканту было 30 лет. Об этом сообщает TMZ.

Мужчину застрелили за рулем собственного авто.

Полицейские полагают, что убийство рэп-исполнителя было спланированным. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

У Lil Marlo остались сын и дочь.

Музыкант стал известен благодаря трекам 1st N 3rd, F**em, The 9 + Z6ne.

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