Известного рэпера убили в прямом эфире [ Редактировать ]
Американского рэпера Зераилу Дижону Ривьере убили в прямом эфире. Об этом сообщает The Atlanta Journal Constitution.
21-летнего звезду расстреляли во время прямой трансляции в Instagram. Парень сидел в автомобиле и общался с другом через интернет. В это время неизвестный нападавший подошел к окну с водительской стороны и несколько раз выстрелил прямо в парня.
Ривьера был "случайной мишенью", поскольку в то время в районе разгорелась стрельба. В то же время они не исключают, что рэпер был членом банды.
Отметим, что убийца скрылся с места преступления, но момент смерти попал на видео. Кадры увидели подписчики рэпера и утверждают, что "слышали не менее 12 выстрелов с близкого расстояния, а сам рэпер из последних сил пытался заговорить".
Власти считают, что "причиной стрельбы могла стать информация, что рэпер якобы проявил неуважение или, по другим данным, осквернил памятник Нипси Хассли - другого рэпера из Лос-Анджелеса, которого застрелили в марте 2019 года".
На кадрах с камер видеонаблюдения рядом с Ривьерой заметили влиятельного в сети человека - Капоне. Спустя несколько часов после гибели музыканта он опубликовал в Instagram пост, в котором почтил память знакомого.
Как сообщали "Подробности" российский рэпер Паша Техник оказался в тюрьме за вождение автомобиля в состоянии опьянения.
Напомним, что 9 апреля в США умер рэпер DMX. 50-летний исполнитель получил передозировку наркотиками и сердечный приступ, за его жизнь медики боролись несколько дней.
по теме
В Белой Церкви, на Таращанском мосту, мужчина напал на прохожего и нанес ему 11 колото-резаных ран
В Днепре, в одной из больниц, трагически скончался ребенок
В Черкасской области, в селе Дмитровка Золотоношского района, 63-летний мужчина выстрелил в своего 34-летнего сына
В Украине с начала года на водоемах погибли 665 человек, среди них 70 - дети. За последние сутки утонули 32 человека
Відпочивальники поверталися з річки - вони сіли в один легковий автомобіль у дванадцятьох: восьмеро дорослих і четверо дітей