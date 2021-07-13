Американского рэпера Зераилу Дижону Ривьере убили в прямом эфире. Об этом сообщает The Atlanta Journal Constitution.

21-летнего звезду расстреляли во время прямой трансляции в Instagram. Парень сидел в автомобиле и общался с другом через интернет. В это время неизвестный нападавший подошел к окну с водительской стороны и несколько раз выстрелил прямо в парня.

Ривьера был "случайной мишенью", поскольку в то время в районе разгорелась стрельба. В то же время они не исключают, что рэпер был членом банды.

Отметим, что убийца скрылся с места преступления, но момент смерти попал на видео. Кадры увидели подписчики рэпера и утверждают, что "слышали не менее 12 выстрелов с близкого расстояния, а сам рэпер из последних сил пытался заговорить".

Власти считают, что "причиной стрельбы могла стать информация, что рэпер якобы проявил неуважение или, по другим данным, осквернил памятник Нипси Хассли - другого рэпера из Лос-Анджелеса, которого застрелили в марте 2019 года".

На кадрах с камер видеонаблюдения рядом с Ривьерой заметили влиятельного в сети человека - Капоне. Спустя несколько часов после гибели музыканта он опубликовал в Instagram пост, в котором почтил память знакомого.

Как сообщали "Подробности" российский рэпер Паша Техник оказался в тюрьме за вождение автомобиля в состоянии опьянения.

Напомним, что 9 апреля в США умер рэпер DMX. 50-летний исполнитель получил передозировку наркотиками и сердечный приступ, за его жизнь медики боролись несколько дней.