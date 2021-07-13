Китайские инженеры и разработчики создали сверхпроводящий квантовый компьютер, который они назвали самым мощным в мире. Статья об этом была опубликована на портале ArXiv.

Двухмерный квантовый компьютер состоит из 66 кубитов, однако для решения задачи по выборке выходного распределения случайных квантовых схем компьютера ученые использовали только 56 кубитов. С этой задачей компьютер справился за 1,2 часа, в то время как самому современному компьютеру на это понадобилось бы 8 лет.

В 2019 году Google заявила, что их квантовый компьютер Sycamore процессором на 53 кубита смог решить задачу, с которой обычный компьютер справился бы за 10 тыс. лет. Китайцы заявляют, что их машина "думает" в 2-3 раза быстрее. В июне 2020 года Honeywell создала квантовый процессор с 64 кубитами.

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Споры о том, какой же суперкомпьютер считается самым мощным в мире, идут постоянно и определить явного победителя тяжело. Напомним, что в марте 2021 года в японском государственном Институте естественных наук (Рикэн) в городе Кобе состоялась церемония запуска на полную мощность самого быстрого в мире суперкомпьютера "Фугаку".

Японский рекордсмен создан на базе архитектуры ARM и состоит из почти 159 тысяч вычислительных узлов. В "Фугаку" 48 основных вычислительных ядер и 4 ядра для работы операционной системы Red Hat Enterprise Linux 8.

Машина способна совершать более 415 квадриллионов вычислений в секунду. Это в 2,8 раза превышает скорость суперкомпьютера Summit из Национальной лаборатории США в Ок-Ридже (штат Теннесси), который ранее занимал первое место в рейтинге, а теперь опустился на второе.

На третьем месте также находится американский суперкомпьютер, а четвертую и пятую позиции занимают машины из Китая.

Ранее "Подробности" сообщали о том, что Евросоюз выделит миллиард евро на создание суперкомпьютеров.