Google создала квантовый суперкомпьютер для спасения человечества [ Редактировать ]
Источник: Google
На мероприятии Google I/O, прошедшем во вторник, Google объявили о своем новом кампусе Quantum AI в Санта-Барбаре, штат Калифорния, который будет способствовать реализации квантовых амбиций Google.
Кампус включает в себя первый центр квантовых вычислений Google, лаборатории по исследованию квантового оборудования и предприятия по производству микросхем квантовых процессоров. Об этом сообщает Digital Trends.
Квантовый суперкомпьютер Google
На предприятии Google заявляет, что у них есть команда, работающая над созданием полезного квантового компьютера с коррекцией ошибок для глобального использования, который, как надеются в корпорации, "ускорит решение некоторых из самых насущных проблем мира, таких как устойчивая энергетика и сокращение выбросов, чтобы спасти мир. Также он поспособствует открытию новых научных открытий, например, более эффективный искусственный интеллект".
Поскольку до значимых квантовых вычислений, по крайней мере на том уровне, к которому стремятся их сторонники, еще далеко, демонстрация суперкомпьютера Google была больше посвящена инфраструктуре, которую они строят в своем кампусе Quantum AI, нежели демонстрации практического применения.
Google далеко не одиноки в исследовании квантовых вычислений. Microsoft и IBM давно работают в этой области со значимыми результатами. Однако работу Google нельзя недооценивать, учитывая огромные ресурсы, доступные технологическому гиганту.
Кампус Google
Хотя мы все еще далеки от значимых квантовых вычислений, ожидайте услышать еще много обновлений, связанных с квантами, от Google в ближайшие месяцы, годы и, скорее всего, десятилетия.
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