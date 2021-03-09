"Фугаку" может совершать более 415 квадриллионов вычислений в секунду Источник: РИА Новости

В японском государственном Институте естественных наук (Рикэн) в городе Кобе состоялась церемония запуска на полную мощность самого быстрого в мире суперкомпьютера "Фугаку". Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

Частично "Фугаку" был запущен в апреле 2020 года. В июне его признали самым быстрым суперкомпьютером в мире.

"Фугаку" создан электротехнической корпорацией Fujitsu совместно со специалистами Рикэн. "Фугаку" - одно из названий священной для японцев горы Фудзи. Это слово также перекликается с названием корпорации Fujitsu.

Машина способна совершать более 415 квадриллионов вычислений в секунду. Это в 2,8 раза превышает скорость суперкомпьютера Summit из Национальной лаборатории США в Ок-Ридже (штат Теннесси), который ранее занимал первое место в рейтинге, а теперь опустился на вторую строчку.

На третьем месте также находится американский суперкомпьютер, а четвертую и пятую позиции занимают машины из Китая.

Японский рекордсмен создан на базе архитектуры ARM и состоит из почти 159 тысяч вычислительных узлов. В "Фугаку" 48 основных вычислительных ядер и 4 ядра для работы операционной системы Red Hat Enterprise Linux 8.

Суперкомпьютер "Фугаку" будет задействован более чем в сотне различных исследований. В первую очередь его хотят задействовать для создания лекарства от коронавируса, разработок в области искусственного интеллекта и прогнозирования погоды.