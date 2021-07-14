На Донбассе началось новое обострение: ВСУ понесли потери [ Редактировать ]
Источник: Министерство обороны Украины
В зоне проведения Операции объединенных сил в Луганской области вечером 13 июля в результате вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий, еще четверо бойцов получили ранения и доставлены в госпиталь. Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Север".
Противник бил из тяжелой артиллерии, которую разместил в жилом секторе оккупированных населенных пунктов Сентяновка (Фрунзе) и Хорошее Славяносербского района Луганской области.
В штабе ООС сообщили, что за минувшие сутки, 13 июля, враг 13 раз нарушил режим прекращения огня. На фронте получили ранения пять военных, еще один боец - боевое травмирование. Состояние здоровья одного из раненых - тяжелое, остальных - удовлетворительное.
Утром 14 июля противник вновь открыл огонь по позициям ВСУ. Неподалеку от населенного пункта Луганское украинских армейцев обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрела один военный получил ранения. Состояние раненого - удовлетворительное.
На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь. Об ударе из запрещенных Минскими соглашениями вооружений доложили представителям ОБСЕ.
Напомним, что на минувшей неделе в результате очередного вражеского обстрела на Донбассе погиб заместитель начальника тыла логистики 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный яр", майор Богдан Бродовский. Без отца осталось четверо малолетних детей.
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