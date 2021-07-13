На фронті зранку п'ять порушень режиму тиші. І знову ворог кинув у бій важку зброю. У передмісті Водяного та біля Троїцького противник вів вогонь з мінометів різних калібрів. А поблизу Тарамчука незаконні збройні формування застосували протитанкову гармату "Рапіра". Втрат серед армійців немає. З передової - репортаж Руслана Смєщука.

Передові позиції під окупованою Ясинуватою. Зранку їх накрив вогонь ворожих кулеметів і автоматів. Били щільно - супротивник боєприпасів не шкодував - розповідають армійці. Часто за такою стріляниною криється ще більша небезпека - під гуркіт бою працюють ворожі снайпери.

Микола, військовослужбовець Збройних сил України:

І коли ти виходиш подивитись, коли стиха починають класти ближче. І такі хльосткі постріли від снайперів. У нас ще нікого не було, але почали і старається не вилазити.

Лише минулого тижня від атак ворожих стрільців загинули двоє військовослужбовців. Тож тепер по всій лінії фронту бійці зосередилися на захисті та протидії снайперам. Бо де пролунає наступний фатальний постріл ніхто не знає.

Ілля, військовослужбовець Збройних сил України:

Буває сидиш і нічого нема - тиждень, два. А потім починаються поодинокі постріли. Навіть безшумні приїжджають вони сюди як на сафарі. Намагаються нас вивести на вогонь, вицепити.

Фіксують вояки і рух ворожої бронетехніки.

Олексій, військовослужбовець Збройних сил України:

Техніку чуємо. Особливо її не бачимо, але чуємо кожен вечір. Або БМП по звуку, або БТР.

А іноді супротивник влаштовує масовану атаку. Як кажуть бійці, "навалює з усіх стволів".

Ілля, військовослужбовець Збройних сил України:

Ідуть спочатку поодинокі постріли, а потім черги. А буває починається залп вогню і він перекриває весь периметр, де ми стоїмо і наші сусіди..

Не мовчить ворожа зброя й під Маріуполем. Під вогонь гармат і мінометів потрапили армійські позиції біля Тарамчука. Дісталося й самому селищу, снаряди пошкодили цивільну інфраструктуру. На щастя, ніхто не постраждав.