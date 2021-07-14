Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, который стал героем финала Евро-2020 и признан лучшим игроком чемпионата, переходит во французский клуб "Пари Сен-Жермен".

22-летний голкипер подписал с парижанами пятилетний контракт, его зарплата будет составлять 10-12 млн евро в год.

За право защищать ворота "ПСЖ" Доннарумма будет конкурировать с костариканцем Кейлором Навасом.

В сезоне-2020/2021 Джанлуиджи Доннарумма провел 48 матчей за "Милан", из них 15 - "сухих". Голкипет покинул клуб на правах свободного агента, его контракт действовал до конца июня 2021 года.

На Евро-2020 Доннарумма провел 7 матчей и пропустил 4 мяча. Он обеспечил своей команде победы в двух сериях пенальти - в полуфинале против испанцев и в финале против англичан. В общей сложности он провел на поле 719 минут - больше любого другого игрока Евро-2020.

Всего за сборную Италии он провел 33 матча и пропустил 15 мячей.

Напомним, что лучшим бомбардиром Евро-2020 стал Криштиану Роналду. В четырех матчах 36-летний португалец, чья сборная вылетела в 1/8 финала, забил 5 мячей (3 из них - с пенальти).