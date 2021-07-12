Евро-2020: Роналду стал лучшим бомбардиром [ Редактировать ]
Криштиану Роналду, нападающий сборной Португалии, стал лучшим бомбардиром Евро-2020.
Роналду и форвард сборной Чехии Патрик Шик забили по 5 голов. Для этого португалец провел на поле 360 минут, а Шик - 404 минуты.
Роналду стал лучшим бомбардиром в связи с тем, что при равенстве голов для УЕФА приоритетом является количество голевых передач. У Криштиану - один ассист, у Шика - ни одного.
Напомним, что суперкомпьютер, который используют британские букмекеры для прогнозирования результатов спортивных соревнований, перед матчами 1/8 финала определил будущего победителя Чемпионата Европы по футболу.
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