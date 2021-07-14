В среду, 14 июля, в ходе заседания Верховная Рада приняла закон о создании Этического совета по профоцениванию и добропорядочности членов Высшего совета правосудия и Службы дисциплинарных инспекторов. "За" проголосовали 256 человек.

В законе прописаны полномочия и порядок деятельности этого совета по установлению соответствия кандидата на должность члена ВСП критериям профессиональной этики и доброчестности.

Этический совет предоставляет парламенту заключение о соответствии каждого кандидата критериям профессиональной этики и доброчестности, а также список кандидатов, рекомендованных для избрания на должность. Список должен содержать количество кандидатур, которое по меньшей мере вдвое превышает количество вакантных должностей членов ВСП.

На должность члена Высшего совета правосудия могут выбрать гражданина Украины:

не моложе 35 лет,

владеющего государственным языком,

с высшим юридическим образованием,

со стажем профессиональной деятельности в сфере права не менее 15 лет, который относится к юридической профессии и соответствует критерию политической нейтральности, а также критериям профкомпетентности, профессиональной этики и доброчестности.

Также определен порядок деятельности Службы дисциплинарных инспекторов ВСП в качестве самостоятельного структурного подразделения. Дисциплинарных инспекторов будут назначать по результатам конкурса. Закон устанавливает их правовой статус и объем полномочий.

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