В Эстонии началась третья волна коронавируса [ Редактировать ]
В Эстонии началась третья волна пандемии коронавируса. В стране за последнюю неделю число людей, зараженных коронавирусом, увеличилось почти на треть. Об этом заявил генеральный директор Совета здравоохранения Эстонии Уллар Ланно, сообщает ERR.
Ланно отметил, что, судя по текущим показателям заражения коронавирусом, можно ожидать, что в середине августа в Эстонии будет 150 новых случаев заражения в день, а к сентябрю - 250.
"Но ясно одно: сегодня началась третья волна", - подчеркнул глава Совета здравоохранения Эстонии, добавив, что самое главное - это пройти вакцинацию.
"Время пришло, ждать больше нечего: отправляйтесь (на вакцинацию, - ред.) как можно скорее, потому что эта возможность поможет сохранить те трудные минуты для родственников, которые страдают быстрее или тяжелее всего", - сказал он.
При этом Ланно заявил, что уровень заболевания растет в Таллинне, Нарве, Тарту, Пярну, Кохтла-Ярве, а также в волости Раэ. Он также добавил, что сейчас заражение "Дельта"-штаммом составляет 80% от всех случаев.
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