В семье легендарной актрисы случилось горе [ Редактировать ]
Мать легендарной французской актрисы Катрин Денев - Рене Денев умерла в возрасте 109 лет. Об этом сообщает газета Le Figaro.
Родившаяся в 1911 году Рене Денев (это ее девичья фамилия) была актрисой, выступала под сценическим псевдонимом Рене Симоно.
Первую небольшую роль в оперетте "Корневильские колокола" она сыграла в возрасте семи лет на сцене легендарного парижского театра "Одеон" в 1918 году. В этом театре она потом проработала 28 лет. Преимущественно она играла роли молодой возлюбленной.
Рене Денев
Рене состояла в браке с актером Морисом Дорлеаком (умер в 1979 году) - отцом ее трех дочерей. Со сцены актриса ушла в 1946 году после рождения четвертой дочери. До 1990 года Рене Симоно продолжала работать над дубляжом иностранных фильмов, в частности озвучивала Джуди Гарленд.
Дочери актрисы сообщили, что их мать будет захоронена в семейном склепе.
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