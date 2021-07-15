Мать легендарной французской актрисы Катрин Денев - Рене Денев умерла в возрасте 109 лет. Об этом сообщает газета Le Figaro.

Родившаяся в 1911 году Рене Денев (это ее девичья фамилия) была актрисой, выступала под сценическим псевдонимом Рене Симоно.

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Первую небольшую роль в оперетте "Корневильские колокола" она сыграла в возрасте семи лет на сцене легендарного парижского театра "Одеон" в 1918 году. В этом театре она потом проработала 28 лет. Преимущественно она играла роли молодой возлюбленной.

Рене Денев

Рене состояла в браке с актером Морисом Дорлеаком (умер в 1979 году) - отцом ее трех дочерей. Со сцены актриса ушла в 1946 году после рождения четвертой дочери. До 1990 года Рене Симоно продолжала работать над дубляжом иностранных фильмов, в частности озвучивала Джуди Гарленд.

Дочери актрисы сообщили, что их мать будет захоронена в семейном склепе.

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