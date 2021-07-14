В Москве умер кинорежиссер Александр Стефанович, бывший муж советской певицы Аллы Пугачевой, который неделю назад попал в больницу с коронавирусом. Об этом сообщила в Facebook директор Дома кино Екатерина Головня.

Умер Саша Стефанович. Сердце разрывается. Честный и очень надежный друг, на помощь и добрый, мудрый совет которого я всегда могла рассчитывать.

Последнее время 76-летний Стефанович находился в реанимации в больнице имени Бахрушиных с обширным поражением легких из-за коронавируса.

В то же время сам режиссер ранее опровергал информацию о том, что он болен коронавирусом. В разговоре с журналистом российского "РБК" 5 июля он сообщил, что у него острое респираторное заболевание (ОРЗ).

Стефанович - второй супруг Аллы Пугачевой, они поженились в 1977 году, их брак продлился три года. О знакомстве с Аллой он вспоминал так:

Мы познакомились и начали жить вместе в 1976-м. Пришел к Дербеневу в гости. А там - девчонка, губастая, рыжая, стройная. Села за рояль и целый вечер развлекала нас песнями и пародиями. Произвела на меня, не скрою, сильное впечатление. А я человек молодой, одинокий. Пригласил ее в ресторан. Там она выкинула такой трюк — разрезала ножом руку, выдавила кровь на первой странице моей записной книжки и написала: "Определите на досуге мою группу. Потому как петь - мое кровное дело". Это звучало как приглашение к действию. Я пригласил ее к себе домой. На столе у меня стояла пишущая машинка. Когда она вышла из комнаты, я настучал на листочке: "Алла, ты мне безумно нравишься! Ты самая прекрасная певица на свете, а, кроме того, самая очаровательная женщина.

Александр Стефанович и Алла Пугачева

Причины развода бывшие супруги называли разные, но певица упрекала его в неверности. Сам Стефанович в одном из интервью объяснял окончание отношений действиями Пугачевой в сложный для него период.

Думал, будем вместе и в горе, и в радости, но в горе - не вышло. По инерции я написал для нее сценарий "Рецитал", запустился в съемки, снял документальные кадры на фестивале в Сопоте, эпизоды с Кристиной Орбакайте, которая по сюжету играла ее героиню в детстве, но прежнего доверия и прежнего желания жить вместе у меня уже не было.

Александр Стефанович и Алла Пугачева

Уроженец Ленинграда, с 1970 года Стефанович работал режиссером-постановщиком на "Мосфильме" и известен прежде всего как режиссер музыкального кино. Именно он в соавторстве с Сергеем Михалковым снял первый советский киномюзикл под названием "Дорогой мальчик" с Георгием Вициным, который вышел в 1974 году.

Также Стефанович снял ленты "Душа" с Софией Ротару и Михаилом Боярским и "Начни сначала", главную роль в котором исполнил Андрей Макаревич. Режиссер снимал и первые в СССР музыкальные клипы.

Ранее мы писали о том, что Алла Пугачева стала бабушкой в третий раз.