В США гитариста известной рок-группы Cinderella Джеффа Лабара нашли мертвым. Тело 58-летнего музыканта обнаружили в его квартире в Нэшвилле 14 июля. До этого он несколько дней не выходил на связь, пишет meta.ua.

Бывшая жена артиста Гейл Лабар-Бернхардт была обеспокоена тем, что Джефф перестал отвечать на ее звонки. Именно она и нашла тело гитариста. Причина смерти пока неизвестна.

Cinderella была одной из самых популярных рок-групп в 1980-х. Наиболее известными песнями являются "Nobody's Fool" и "Do not Know What You Got" ( "Till It's Gone").

В 2014 году сольный проект Лабара выпустил пластинку "One For The Road". Она стала последней в его карьере.

Ранее сообщалось, что умер экс-вокалист Uriah Heep Джон Лоутон. Музыкант ничем не болел, а его уход был мирным. Джон Лоутон присоединился к Uriah Heep в в 1976 году, а черерез три года покинул группу.

