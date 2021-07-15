В Одессе общежитие вуза заполонили крысы (видео) [ Редактировать ]
В общежитии Одесской государственной академии технического регулирования и качества завелось большое количество крыс. Они бегают среди бела дня, совсем не боясь людей.
Полчище грызунов снял на камеру местный житель. Эти кадры опубликовал местный Telegram-канал "Одесса INFO".
Известно, что здание общежития расположено рядом с высшим учебным заведением, по улице Новосельского, 74/76. Автор видео отметил, что грызуны проникли уже и в квартиру неподалеку.
При этом ни администрация вуза, ни коммунальщики и власти не принимают никаких мер, чтобы бороться с полчищем крыс.
"Нелегальные хвостатые жильцы! Логово крыс! Выскакивают на улицу даже среди белого дня. Ситуация длится уже давно, но игнорируется со стороны ответственных лиц", - прокомментировали в сети.
Ранее сообщалось, что в Киеве крыса "ворвалась" в квартиру через санузел.
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