Финляндия открывает границы для вакцинированных туристов [ Редактировать ]
Правительство Финляндии приняло решение разрешит въезд в страну всем вакцинированным туристам. Новые правила въезда начнут действовать с 26 июля, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел страны.
Отмечается, что въезд в Финляндию будет разрешен при условии предъявления справки о полной вакцинации от коронавируса.
"Лица из всех стран, предъявившие перед въездом в Финляндию сертификат о наличии приемлемой (одобренной ЕС или ВОЗ, - ред.) серии прививок от COVID-19, могут въезжать в Финляндию с понедельника, 26 июля 2021 года", - говорится в сообщении.
При этом въезд в страну по сертификату о том, что они переболели коронавирусом в течение шести последних месяцев, будет разрешен только для граждан стран ЕС и Шенгенской зоны.
Кроме того, с 26 июля пассажирам круизных судов, прибывающих из стран ЕС или Шенгенской зоны, будет разрешено сходить на берег.
Ранее сообщалось, что в Финляндии введены небывалые меры безопасности из-за коронавируса.
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