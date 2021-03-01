Подобная ситуация была введена весной 2020 года, когда в стране наблюдалась первая волна COVID-19/ фото: Известия

Правительство Финляндии решило ввести режим чрезвычайной ситуации на территории страны из-за быстрого распространения коронавирусной инфекции.

Таким образом в стране хотят уменьшить количество контактов граждан между собой и ограничить пути передачи инфекции. Режим чрезвычайного положения позволяет закрывать рестораны, школы, ограничивать передвижение внутри страны и др. Границы Финляндии закрыты.

Отмечается, что подобная ситуация была введена весной 2020 года, когда в стране наблюдалась первая волна COVID-19. Известно, что за последние 14 дней в Финляндии наблюдается быстрый рост заболеваемости инфекцией, а также имелись вспышки болезни в Лапландии, где находились лыжники, на рабочих верфях и различных строительных площадках. Общее число заразившихся в стране достигает 58 064 человек.

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Кроме того, Финляндия ужесточит наказание за отказ от теста на COVID на государственной границе. Тем, кто едет в страну и отказывается пройти тест, будет грозить штраф или даже тюремное заключение.

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