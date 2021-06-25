С 26 июня в Днепре вырастут тарифы Источник: Днепровский горсовет

В Днепре с субботы, 26 июня, подорожает проезд в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба горсовета Днепра.

На большинстве автобусных маршрутов плата будет стоить 10 грн, на маршрутах, которые курсируют до Таромского (№77, 141, 90), - 12 грн, а на маршрутах с небольшей дистанцией (№56, 25) - 9 грн, №85 - 8 грн.

С 3 июля до 8 грн подорожает проезд в электротранспорте (трамваи, троллейбусы и метро).

С 3 июля повысится стоимость и проездных билетов:

месячный на один вид транспорта - 340 грн;

на два вида (трамваи/троллейбусы, трамваи/метро, ​​троллейбусы/метро) - 500 грн;

на все виды электротранспорт - 750 грн.

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В департаменте транспорта и транспортной инфраструктуры городского совета Днепра сообщили, что в последний раз тарифы пересматривали еще полтора года назад. Среди основных факторов нынешнего повышения: изменение минимальной заработной платы, стоимости энергоносителей, запасных частей, газа, горюче-смазочных материалов.

Напомним, что 27 мая стоимость проезда в общественном транспорте Львова подорожала до 10 грн. 31 мая до 10 грн поднялась стоимость проезда в Виннице.

Ранее "Подробности" сообщали о том, что пенсионеров заставят платить за проезд в общественном транспорте - льготы на проезд им будут компенсировать в денежной форме.