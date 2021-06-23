Кабинет министров планирует одобрить и направить в Верховную Раду законопроект о введении в Украине электронного билета. Билет будет действовать на автомобильном и городском электрическом транспорте. Соответствующий законопроект содержится в повестке дня заседания правительства 23 июня.

Законопроектом предусматривается внести изменение в части второй статьи 910 Гражданского кодекса Украины с целью определения электронного билета, на ряду с бумажным билетом, основанием для заключения договора перевозки пассажира и багажа.

Электронный билет - электронный проездной документ, информация в котором зафиксирована... в виде электронных данных, включая обязательные реквизиты и сведения, после регистрации в автоматизированной системе учета оплаты проезда дает право пассажиру на получение услуг по перевозке пассажира и багажа.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, в Украине действует норма 1969 года относительно формы билетов и других проездных документов, порядка продажи и пользования ими.

Наряду с этим, с развитием технологий, на замену бумажному билету, который все еще остается в обращении, все активнее приходит электронный билет. При этом электронный билет, являясь электронным документом, информация в котором зафиксирована в виде электронных данных не имеет и не может иметь установленной формы, а сама информация может быть только визуализованой, отмечают авторы законопроекта.

Описанная проблема требует своего решения путем внесения изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения электронных билетов на автомобильном и городском электрическом транспорте.

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