Украину, где в последнее время установилась жаркая погода с дневной температурой выше 30 градусов, ждет еще одно природное явление - пылевое облако из Сахары.

По словам синоптика Валерия Латухи, облако идет со стороны Польши, пишет t.ks.ua.

"Темно красным цветом обозначены высокие концентрации пыли, которые максимально снижают прозрачность атмосферы. Зеленым цветом обозначены участки земной поверхности, над которыми атмосфера прозрачна в пределах нормы", - объяснил синоптик результаты наблюдений.

Он отметил, что показатель AOD (аэрозольная оптическая глубина) указывает на уровень, на котором частицы в воздухе (аэрозоли) препятствуют прохождению света через атмосферу.

"Аэрозоли угрожают здоровью людей при их вдыхании, особенно больным астмой или другими респираторными заболеваниями. Они также влияют на погоду и климат, охлаждая или согревая Землю, помогая или предотвращая образование облаков", - добавил Валерий Латуха.

Ранее сообщалось, что в Украине резко похолодает. Так, в некоторых областях столбики термометров опустятся до +21 градуса.

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