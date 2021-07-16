ОСАГО (обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, или автогражданка) - это обязательный полис для всех водителей в Украине. Страховая компания покрывает ущерб пострадавшему в автомобильной аварии: если вы станете виновником ДТП, вам не придется оплачивать ремонт или лечение другого водителя со своего кармана.

Как работает страховка авто? Об этом рассказали в каталоге ОСАГО на Finance.ua.



Как работает полис ОСАГО в Украине

Автогражданку в Украине можно оформить в офисе страховой компании или онлайн. Некоторые водители переживают, что оформленный онлайн полис работать не будет, но это не так: полис становиться действительным сразу после того, как появится в базе МТСБУ (Моторное транспортное страховое бюро Украины). Как правило, страховая компания подает заявку в бюро сразу же после подписания договора и оплаты полиса.

Чтобы оформить ОСАГО (и офлайн, и онлайн), необходимы следующие данные:

паспортные данные;

идентификационный код;

номер удостоверения водителя;

номер техпаспорта автомобиля.

Страховка авто покрывает до 130 тыс. гривен ущерба имуществу и до 260 тыс. грн на каждого пострадавшего в аварии человека. Но только не виновнику ДТП: повреждения автомобиля и нанесенный ущерб от аварии провинившемуся владельцу авто может покрыть другой вид страхования - КАСКО.

На сумму покрытия автогражданки также влияет франшиза: это часть денег, которые виновнику ДТП необходимо заплатить самому. Франшиза может быть нулевой (тогда страховая компания покроет ущерб полностью), от 1 000 гривен (тогда ущерб на сумму до 1 000 гривен придется покрыть самому виновнику ДТП) и от 2 600 гривен соответственно.

Чтобы воспользоваться полисом ОСАГО, необходимо написать в страховую компанию заявление о страховом возмещении.

Для этого понадобятся следующую информацию:

документ о наличии ДТП;

информацию о том, где находится пострадавший автомобиль;

номер телефона, по которому можно связаться с владельцем полиса ОСАГО и его адрес.

Заявление необходимо подать на протяжении 30 дней. Но рекомендуется делать это как можно раньше: срок для осуществления страхового возмещения начинает отсчитываться именно с даты подачи заявления, даже если ДТП случилось раньше.

В среднем выплаты для компенсации ущерба поступают в течение 70-90 дней. Но если у вас оформлен полис с прямым урегулированием, это позволит быстрее решить проблемную ситуацию. Расходы по прямому урегулированию покрываются в среднем за 14-20 дней.

Проверка полиса ОСАГО: как узнать, действителен ли полис?

Узнать, действительно ли ваше страхование автомобиля, можно также на сайте МТСБУ. Автогражданка оформляется на один год, после этого страховку нужно будет переоформлять.

Сколько стоит ОСАГО

Фиксированной цены полиса ОСАГО нет, но, согласно требованиям МТСБУ, цена полиса в страховых компаниях не должна отличаться более чем на 20% в обе стороны.

На формирование цены страховки влияют:

объем двигателя: чем меньше двигатель, тем дешевле страховка;

город, в котором зарегистрирован автомобиль: чем больше в городе загруженность дорог, тем дороже полис. Например, самый дорогой полис в Украине - в Киеве;

наличие льгот. Со льготами можно оформить ОСАГО с 50-процентной скидкой, если у владельца льгот авто с объемом двигателя меньше 2 500 см³, он не будет использовать авто для такси или грузоперевозок и это не автомобиль на еврономерах.

На Finance.ua в каталоге ОСАГО можно оформить страховку со скидкой до 20%.

Каталог доступен по ссылке: https://finance.ua/insurance/osago