Какие страны признали украинские COVID-сертификаты [ Редактировать ]
В пятницу, 16 июля, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что украинский сертификат о вакцинации уже согласились признать несколько стран Европы. Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству.
По словам премьера, Министерство иностранных дел продолжает работать над расширением географии действия сертификатов.
Он также напомнил, что украинские сертификаты вакцинации начали работать с 1 июля.
Мы ведем системную работу в направлении системного признания украинских ковид-сертификатов за рубежом, чтобы украинцы могли свободно путешествовать по миру... Венгрия, Греция, Молдова и Турция уже согласились признать украинские сертификаты.
Премьер добавил, что цель ближайшего времени - расширить действие географии сертификатов.
Этим активно занимается Министерство иностранных дел.
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