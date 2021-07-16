За минувшие сутки от коронавируса в Украине привили рекордное количество граждан - 117 376 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Первую дозу вакцины получили 63 002 украинца, а 54 374 – полностью завершили иммунизацию, сделав обе прививки.

Новый рекорд привитых за сутки! 117 376 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 15 июля 2021 года. Одну дозу получили 63 002 человека, полностью иммунизированы – 54 374 человека.

Отмечается, что в течение суток работали 720 мобильных бригад, 1 693 пункта прививки и 49 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 2 539 636 человек, из них получили 1 дозу -2 539 634 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 360 256 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом.

В Минздраве также добавили, что всего было сделано 3 899 890 прививок.

Ранее мы писали о том, что у людей, которые привились от коронавируса вакциной производства Pfizer-BioNTech, вырабатывается в 10 раз больше антител, чем у тех, кто отдал предпочтение китайскому препарату CoronaVac от фирмы Sinovac. Также мы писали о том, что в Украину прибыла партия 500 тысяч препаратов для вакцинации от коронавирусной инфекции, производства компании Sinovac Biontech.

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