Комаровский рассказал, как спастись от Дельта-штамма [ Редактировать ]
По поводу тяжести течения индийского штамма коронавирусной инфекции, данные исследований до сих пор противоречивы. Об этом на своем канале в Youtube рассказал известный педиатр Евгений Комаровский.
По словам доктора, по разным оценками риск угодить в реанимацию при "Дельте" приблизительно в два раза больше, чем при обычном ковиде.
Также Комаровский дал три совета, которые позволят уберечься от этого опасного штамма.
Защитить от "Дельты" может вакцинация препаратами от коронавируса, так называемые МРНК-вакцины.
Нельзя забывать о мерах защиты: те же маски, особенно в замкнутом помещении и при большом скоплении людей. Как можно чаще проветривать помещение, если нет возможности проводить время на свежем воздухе.
Ранее доктор Комаровский резко ответил противникам COVID-вакцинации.
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