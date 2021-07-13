По поводу тяжести течения индийского штамма коронавирусной инфекции, данные исследований до сих пор противоречивы. Об этом на своем канале в Youtube рассказал известный педиатр Евгений Комаровский.

По словам доктора, по разным оценками риск угодить в реанимацию при "Дельте" приблизительно в два раза больше, чем при обычном ковиде.

Также Комаровский дал три совета, которые позволят уберечься от этого опасного штамма.

Защитить от "Дельты" может вакцинация препаратами от коронавируса, так называемые МРНК-вакцины.

Нельзя забывать о мерах защиты: те же маски, особенно в замкнутом помещении и при большом скоплении людей. Как можно чаще проветривать помещение, если нет возможности проводить время на свежем воздухе.

Ранее доктор Комаровский резко ответил противникам COVID-вакцинации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.