Наводнение на юге Нидерландов прорвало дамбу, сотни людей эвакуированы. Ситуация ухудшается на фоне сильных дождей в Западной Европе.

Сообщается, что дамбу прорвало в районе городка Меерсен, вода разрушает инфраструктуру всего региона.

Службы экстренной помощи объявили, что паводковые воды вот-вот затопят окрестные поселки Бунде, Вулвамес, Броммелен и Геулле. Людей призвали эвакуироваться в безопасные места, но перед этим отключить свет и газ.

Читайте также, в американском штате Луизиана из-за сильных дождей и урагана случилось наводнение, стихия унесла жизни людей, а также оставила без крова сотни семей. Граждане тонули в своих автомобилях, не сумев выбраться из водяной западни.

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