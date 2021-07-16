В Бельгии возросло количество жертв наводнения [ Редактировать ]
В Бельгии, на юге страны, количество погибших в результате наводнения возросло до 11 человек. Об этом сообщил телеканал RTBF.
Власти подтвердили гибель 11 человек, пропавшими без вести числятся трое спасателей, лодка которых перевернулась в грязевом потоке.
Les #inondations de ces dernières heures en #Belgique 🇧🇪 on détruit des vie toute entière, c'est un vrai drame!— ЯΛPHΛΞŁ 🦋 (@Raphael_S25_) July 15, 2021
Des milliers de personnes se retrouvent sans rien. Sans compter les disparus, les morts... plus de 50 !#Courage à l'#Allemagne 🇩🇪#innondation #bel #GER pic.twitter.com/UZtyMCE6Gc
Причиной наводнение стали ливни, которые привели к повышению воды сразу в нескольких реках. Сейчас уровень воды продолжает расти в Весдре, Амблеве, Урте и Лессе. В Лимбурге за сутки выпало 130 мм осадков, в провинции Льеж - 150 мм.
В настоящий момент уровень воды на улицах городов в южной части Бельгии достигает 50-60 см, в отдельных случаях поднимаясь до метра. Стихия разрушила более 20 домов.
Some of the footage emerging of the flooding in eastern Belgium 🇧🇪 is astonishing.— James Cosgrove 🏴 (@MrJamesCosgrove) July 15, 2021
This was the scene earlier today in the town of Pepinster in the province of Liège. One of the main roads through the centre of town is now a raging torrent of floodwater.pic.twitter.com/vJ4K0xeeu2
Напомним, что наводнение в результате сильных дождей "зверствуют" на протяжении нескольких дней.
Читайте также, в американском штате Луизиана из-за сильных дождей и урагана случилось наводнение, стихия унесла жизни людей, а также оставила без крова сотни семей. Граждане тонули в своих автомобилях, не сумев выбраться из водяной западни.
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