В Бельгии, на юге страны, количество погибших в результате наводнения возросло до 11 человек. Об этом сообщил телеканал RTBF.

Причиной наводнение стали ливни, которые привели к повышению воды сразу в нескольких реках. Сейчас уровень воды продолжает расти в Весдре, Амблеве, Урте и Лессе. В Лимбурге за сутки выпало 130 мм осадков, в провинции Льеж - 150 мм.

В настоящий момент уровень воды на улицах городов в южной части Бельгии достигает 50-60 см, в отдельных случаях поднимаясь до метра. Стихия разрушила более 20 домов.

Some of the footage emerging of the flooding in eastern Belgium 🇧🇪 is astonishing.



This was the scene earlier today in the town of Pepinster in the province of Liège. One of the main roads through the centre of town is now a raging torrent of floodwater.pic.twitter.com/vJ4K0xeeu2