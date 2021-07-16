В Бельгии, на юге страны, количество погибших в результате наводнения возросло до 11 человек. Об этом сообщил телеканал RTBF.

Власти подтвердили гибель 11 человек, пропавшими без вести числятся трое спасателей, лодка которых перевернулась в грязевом потоке.

Les #inondations de ces dernières heures en #Belgique 🇧🇪 on détruit des vie toute entière, c'est un vrai drame!

Des milliers de personnes se retrouvent sans rien. Sans compter les disparus, les morts... plus de 50 !#Courage à l'#Allemagne 🇩🇪#innondation #bel #GER pic.twitter.com/UZtyMCE6Gc — ЯΛPHΛΞŁ 🦋 (@Raphael_S25_) July 15, 2021

Причиной наводнение стали ливни, которые привели к повышению воды сразу в нескольких реках. Сейчас уровень воды продолжает расти в Весдре, Амблеве, Урте и Лессе. В Лимбурге за сутки выпало 130 мм осадков, в провинции Льеж - 150 мм.

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В настоящий момент уровень воды на улицах городов в южной части Бельгии достигает 50-60 см, в отдельных случаях поднимаясь до метра. Стихия разрушила более 20 домов.

Some of the footage emerging of the flooding in eastern Belgium 🇧🇪 is astonishing.



This was the scene earlier today in the town of Pepinster in the province of Liège. One of the main roads through the centre of town is now a raging torrent of floodwater.pic.twitter.com/vJ4K0xeeu2 — James Cosgrove 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@MrJamesCosgrove) July 15, 2021

Напомним, что наводнение в результате сильных дождей "зверствуют" на протяжении нескольких дней.

Читайте также, в американском штате Луизиана из-за сильных дождей и урагана случилось наводнение, стихия унесла жизни людей, а также оставила без крова сотни семей. Граждане тонули в своих автомобилях, не сумев выбраться из водяной западни.

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