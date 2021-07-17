Сьогодні сьома річниця катастрофи MH17. Збитого у небі над Донбасом пасажирського літака, який летів з Нідерландів до Малайзії.

Що уже відомо про цю трагедію на даний момент та які питання залишились - розкаже Олена Абрамович.

Це було літо запеклих боїв на Донбасі. На початку липня 2014 штаб АТО розгорнув масштабну операцію зі встановлення контролю над російсько-українським кордоном. Російські війська почали завдавати ударів з території РФ. Українська авіація обстрілювала позиції бойовиків з повітря.

Співрозмовники з цього запису - двоє із чотирьох осіб, яким Нідерланди висунули обвинувачення у справі МН-17.

Українець Леонід Харченко, який за даними слідства супроводжував Бук у місце запуску ракети. Та Сергій Дубінський - уродженець Донеччини, генерал-майор, російський офіцер у відставці.

Олег Пулатов:

Танки не нужны, нужна только дальнобойная артиллерия, хорошое ПВО, потому что самолет с большой высоты работал, практически ни одна система его не доставала.

Сергій Дубинський:

Постараюсь сегодня ночью, если притянут, Бук-М, прийдет сразу туда к тебе.

Потому что больше нам делать нечего, только на Бук надеяться

Олег Пулатов, третій фігурант справи:

Це російський полковник, який ймовірно був поряд в момент запуску разом з Харченко. За лічені хвилини після збиття боїнга вони зателефонували Дубінському, думаючи, що поцілили у "сушку" - винищувач Су-27.

Леонід Харченко:

Алло Николаевич! Мы на месте, одну уже сушку сбили

Сергей Дубинський:

Молодцы, ай молодцы!

***

Ці розмови були записані українськими спецслужбами. І передані Міжнародній слідчій групі. Опрацьовувати їх взялися й нідерландські журналісти. Більшість загиблих - громадяни Нідерландів. Ця тема там досі актуальна. Кореспондент NOS Герт-Ян Денненкамп прослухав тисячі дзвінків, витратив тижні, аби знайти фрагменти, які прозвучали у цьому сюжеті.

Герт-Ян Денненкамп, журналіст нідерландського медіа NOS:

У цих телефонних розмовах також багато особистих моментів, які ми не оприлюднювали у репортажах. За винятком, коли Дубінський зателефонував своїй дівчині і сказав, що не приїде на вечерю і що вона, мабуть, "сумує без татуся". Бо в цій розмові він також повідомив, що їде до Гіркіна.

Хто ці люди, які у них звички, характер, що стало причиною цієї фатальної катастрофи. Шукаючи відповіді на ці запитання, журналіст десятки разів літав в Україну та Росію. Відвідав Ростов, прийшов до помешкання Дубінського. Та йому не відчинили.

Ні Дубінський, ні троє інших фігурантів справи не з'явились у суді в Нідерландах. Слухання відбуваються заочно. Присутні лише адвокати Олега Пулатова. Протягом року вони переконували суд у необхідності вивчити версії збиття боїнга українським винищувачем або ж українським буком.

Та зрештою слідство довело - літак був збитий привезеною з Росії установкою БУК, постріл здійснили з непідконтрольних Україні територій. Та попри це, залишається чимало запитань

Герт-Ян Денненкамп, журналіст нідерландського медіа NOS:

Четверо людей, яких зараз судять, і які переховуються або в Росії, або на Донбасі у сепаратистів, не є головними в цій історії. Так, вони були залучені до доставки бука, його транспортації і, мабуть, вирішували, де його поставити. Але не вони стріляли, це швидше за все здійснили російські солдати. А в них зовсім інші командири.

Хто ці люди, які саме команди вони отримували - це запитання, на які досі немає відповідей. Їх може надати лише Росія. Від України, каже журналіст, теж очікують розслідування - чому не був закритий повітряний простір над Донбасом. Над полем бою у той день пролітали 160 регулярних рейсів.