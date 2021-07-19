В понедельник, 19 июля, в Киеве началась буря. Многие районы города оказались в эпицентре шторма.

Так, погода в городе резко ухудшилась. Шквальной ветер с дождем буквально затопил улицы. Температура воздуха опустилась до +22.

Отметим, что до этого в городе была жара, а осадков давно не было.

Ранее мы писали о том, что в Украине объявили штормовое предупреждение.

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