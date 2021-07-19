На Киев обрушилась буря (видео) [ Редактировать ]
В понедельник, 19 июля, в Киеве началась буря. Многие районы города оказались в эпицентре шторма.
Так, погода в городе резко ухудшилась. Шквальной ветер с дождем буквально затопил улицы. Температура воздуха опустилась до +22.
Отметим, что до этого в городе была жара, а осадков давно не было.
Ранее мы писали о том, что в Украине объявили штормовое предупреждение.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
До кінця тижня в столиці синоптики прогнозують поступове підвищення денної температури до плюс 35 градусів
В понедельник, 19 июля, в Киеве началась буря. Многие районы города оказались в эпицентре шторма
В Украину после знойной жары придет похолодание
Ночь на 15 июля 2021 года в Киеве стала самой жаркой с 1881 года
Понад 150 підтоплених дворів і 98 будинків - скільки стихія коштуватиме бюджету?