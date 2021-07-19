На юго-востоке Ирана "зверствует" сильнейшая за 50 лет засуха. Из-за бедствия сотни городов остались фактически без воды. Об этом пишет агенство РИА Новости.

В частности, в одном из городов во время протестов пострадали сотрудники сил безопасности из-за перестрелки с затесавшимися в толпе злоумышленниками.

Во время акций протестов, вызванных недостатком воды, в городе Шадеган в провинции Хузестан люди, затесавшиеся в толпе, открыли огонь по силам безопасности. В результате этого погиб 30-летний мужчина.

Отмечается, что в настоящее время из 304 городов в Иране, сталкивающихся с водным кризисом, 101 город находится в так называемой красной зоне. Однако в стране также есть и проблема с коронавирусной инфекцией, сейчас Иран ждет 5 волну эпидемии.

Читайте также, ученые из Китая назвали регионы на планете, которые больше других подвержены угрозе сильнейших засух в связи с ростом глобальной средней температуры. Дефицит воды будет умеренным в Восточной и Южной Азии, Восточной и Западной Африке, а также Центральной Европе.

Кроме того, власти самого населенного в Австралии штата - Нового Южного Уэльса - объявили о том, что на его территории зафиксирована сильнейшая за последние 50 лет засуха. Власти Нового Южного Уэльса и федеральное правительство предоставляют фермерам финансовую помощь в связи с гибелью урожая.

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