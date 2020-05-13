Одесская область оказалась на грани катастрофы. Из-за рекордной засухи в регионе погибло более 50% всех посевов, а это 0,5 млн гектаров озимых. Об этом сообщил в Facebook председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

"Фермеры говорят, такой засухи в Одесской области не было со времен голодного 1947 года. Агропредприятиям Бессарабии грозит банкротство, а бюджету - значительная нехватка средств. Если в прошлом году мы собрали 3,7 млн тонн урожая, то в этом, по прогнозам, сможем выйти лишь на 1,2 млн тонн", - написал глава Одесской ОГА.

Он сообщил, что в среду, 13 мая встретился с фермерами Болградского района, чтобы оценить масштабы нанесенного ущерба. В регионе уже второй год наблюдается сильная засуха, и местные агропредприятия могут потерять до 2 млрд грн.

Одесская ОГА обратилась к банковским учреждениям, чтобы те отсрочили погашение кредитов или предоставили льготные условия для сельхозпроизводителей, пострадавших от засухи.

Вместе с тем министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко 13 мая завил, что из-за засухи прогноз урожая зерновых в 2020 году снижен на 10 млн - до 65-68 млн тонн.

Напомним, что весенние заморозки уже лишили аграриев 15-25% урожая. Об этом сообщал директор Института сельского хозяйства Степи Национальной академии аграрных наук Украины Игорь Семеняк.