Сотрудники пограничной службы Луцкого отряда на территории пункта пропуска Яготын обнаружили контрабандные сигареты, которые перевозили в катушках для кабелей. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Нелегальный провоз контрабанды в Польшу должен был осуществляться с помощью грузовика Renault. Когда пограничники начали досмотр транспорта, то обнаружили в частях деревянных кабельных катушек 125 тысяч пачек табачных изделий.

Отмечается, что все сигареты без акцизных марок, которые пытались вывезти из территории Украины, были изъяты пограничниками и таможенниками.

Читайте также, на территорию Украины пытались ввезти контрабанду табачных изделий на 2 миллиона гривен. Во время оперативных мероприятий были задержаны 4 человека, грузовик ЗИЛ, а также изъяты 193 пасти сигарет без акцизных марок.

Кроме того, в Закарпатской области правоохранители поймали банду, промышлявшую контрабандой сигарет в соседнюю Румынию. Для этого использовали летательный аппарат типа автожир, на "складе" у контрабандистов правоохранители обнаружили 19 ящиков табачных изделий.

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