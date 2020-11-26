В Закарпатской области правоохранители поймали банду, промышлявшую контрабандой сигарет в соседнюю Румынию. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Правоохранители следили за злоумышленниками последние несколько месяцев. Их решили "брать", когда они собирались переправить через границу очередную партию сигарет.

Для этого использовали летательный аппарат типа автожир. Вылетать он должен был ночью с окраины поселка Вышково Хустского района. По воздуху до границы надо было преодолеть четыре километра.

Пилотом автожира оказался офицер-пограничник. Вместе с ним правоохранители задержали еще четырех мужчин, все они жители Хустского района Закарпатской области. Один из мужчин оказался священнослужителем Московского патриархата.

На "складе" у контрабандистов правоохранители обнаружили 19 ящиков табачных изделий.

Ранее сообщалось, что на границе с Румынией украинские пограничники нашли в траве 9 тысяч евро.