WhatsApp запускает новую функцию [ Редактировать ]
WhatsApp, который сегодня принадлежит компании Марка Цукерберга Facebook, объявил о новом обновлении приложения. Теперь в мессенджере появилась функция групповых звонков. Об этом пишет в Facebook Марк Цукерберг.
"Запускаю групповые звонки в WhatsApp сегодня. Теперь, если вы добавлены в групповой звонок или если вы его пропустили, вы можете присоединиться в любое время", - отметил основатель Facebook.
Стоит отметить, что в групповом видеозвонке имеют возможность участвовать до восьми пользователей приложения. Когда к вам поступает оповещение, на экране отображается список участников конференции, где первый контакт - имя человека, который добавил вас к звонку
Среди особенностей видеозвонка можно отметить:
- Качество звонка будет зависеть от пользователя с самой слабой скоростью сети;
- Во время конференции каждый сможет включить или выключить камеру;
- Во время звонка невозможно удалить участника конференции. Чтобы выйти из звонка, пользователю приложения придется самостоятельно положить трубку;
- Функция групповых вызовов доступна только для пользователей Android с обновлением 4.1 и выше.
Ранее сообщалось, что WhatsApp потерял миллионы пользователей.
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