WhatsApp, который сегодня принадлежит компании Марка Цукерберга Facebook, объявил о новом обновлении приложения. Теперь в мессенджере появилась функция групповых звонков. Об этом пишет в Facebook Марк Цукерберг.

"Запускаю групповые звонки в WhatsApp сегодня. Теперь, если вы добавлены в групповой звонок или если вы его пропустили, вы можете присоединиться в любое время", - отметил основатель Facebook.

Стоит отметить, что в групповом видеозвонке имеют возможность участвовать до восьми пользователей приложения. Когда к вам поступает оповещение, на экране отображается список участников конференции, где первый контакт - имя человека, который добавил вас к звонку

Среди особенностей видеозвонка можно отметить:

Качество звонка будет зависеть от пользователя с самой слабой скоростью сети;

Во время конференции каждый сможет включить или выключить камеру;

Во время звонка невозможно удалить участника конференции. Чтобы выйти из звонка, пользователю приложения придется самостоятельно положить трубку;

Функция групповых вызовов доступна только для пользователей Android с обновлением 4.1 и выше.

Ранее сообщалось, что WhatsApp потерял миллионы пользователей.

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