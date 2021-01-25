С начала января после обновления условий использования приложения-мессенджер WhatsApp потерял более 30 миллионов пользователей. Об этом сообщает газета The Guardian.

По данным аналитической фирмы App Annie, к середине января WhatsApp сместился с восьмого на 23 место в рейтинге самых загружаемых приложений Британии. При этом Signal, который на 6 января даже не входил в первую тысячу рейтинга, к 9 января стал самым загружаемым приложением в стране.

На фоне введения обновлений в WhatsApp распространились вирусные сообщения о том, что новая политика конфиденциальности позволит владельцам мэссенджера читать сообщения пользователей и передавать информацию Facebook.

На сайте сказано:

Мы хотим четко указать, что обновление политики никоим образом не влияет на конфиденциальность ваших сообщений с друзьями или семьей.

В связи с волной критики и потерей аудитории руководство приложения перенесло сроки введения нового соглашения на 15 мая.

Напомним, что мессенджер WhatsApp недавно запустил функцию исчезающих сообщений. Сообщения, отправляемые в чат, будут исчезать из него через семь дней.

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