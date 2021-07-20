Группа ученых из Университета Калифорнии и Стэнфордского университета провела исследование, в ходе которого выяснили, что антибиотик азитромицин является бессильным в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Употребление этого препарата ни коим образом не снижало риск попадания пациента в реанимацию или даже смерти от болезни. Таким образом рекомендуется вовсе отменить употребление этого препарата, поскольку бактерии могут в скором времени к нему привыкнуть.

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Важно, чтобы медики всех стран мира в ближайшее время отказались от использования этого препарата для борьбы с COVID-19, что снизит риск того, что бактерии начнут приобретать стойкость к его действию.

Отмечается, что в исследованиях принимали участие 298 человек с диагнозом COVID-19. Известно, что вирусологи из Франции заявили, что использование азитромицина может эффективно помочь при лечении инфекции, а комбинация антибиотика с противомалярийного препарата способно значительно уменьшить тяжесть болезни.

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Кроме того, специалисты из Медицинской школы имени Перельмана при Пенсельванском университете в США описали целых 9 новых способов лечения коронавирусной инфекции. Гидрохлоргексидин не может использоваться для борьбы с COVID-19 в связи с тем, что инфекция атакует клетки по другой схеме.

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