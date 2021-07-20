Во вторник, 20 июля, глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, как использовать вакцину Moderna. Об этом он сообщил в ходе брифинга.

Так, Ляшко призвал медицинских работников использовать флакон с вакциной полностью.

"В инструкции производителя вакцины указано, что в одном флаконе 13-15 доз", -отметил Ляшко.

Но на упаковке написано, что во флаконе 15 доз. Украина обеспечила эффективные шприцы, которые позволят иметь 15 доз. Обращаюсь к медработникам с просьбой эффективно использовать эту вакцину и стараться набирать 15 доз из флакона.

Напомним, "Подробности" сообщали, как скоро Украину "накроет" штамм коронавируса "Дельта".

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