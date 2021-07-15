Среди полностью иммунизированных от коронавируса инфицирование штаммом "Дельта" наблюдается у малого количества людей. Большинство из них не попадает в больницу. Об этом рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко.

По его словам, это не более 8% из всех, кто имел две дозы прививки, заболел и был госпитализирован.

"В этой ситуации просматривается определенный оптимизм. Болеет небольшое количество людей, получивших полный комплекс прививок против COVID-19. Но еще более оптимистичным является то, что достаточно малое количество из тех, кто был вакцинирован и заболел, попадает в больницу",- отметил Ляшко.

Он отметил, что вакцина, которая сегодня используется и признана Всемирной организацией здравоохранения, предотвращает среднее и тяжелое течение болезни.

"Это плюс и для людей, и для системы здравоохранения, поскольку не заполняются реанимации, не загружаются кровати с кислородом. И это позволяет даже при высоких цифрах регистрации случаев COVID-19 спокойно функционировать системам здравоохранения и оказывать медицинскую помощь тем нуждающимся, независимо от того, это инфекционная болезнь, не инфекционная",- добавил Ляшко.

Ранее доктор Комаровский рассказал, как спастись от Дельта-штамма.

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