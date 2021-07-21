В Украине за 20 дней июля сделали более 1,6 млн прививок против коронавируса. Что больше чем за весь прошлый месяц. Как отмечают в ведомстве, за минувшие сутки 100 003 человека вакцинировано против COVID-19.

В частности, одну дозу вакцины получили 60 587 человек, полностью иммунизированы - 39 416.

По информации Минздрава, в течение суток работали:

654 мобильные бригады,

1 830 пунктов прививания;

69 центров вакцинации.

В общем, с начала прививочной кампании вакцинировано 2 778 377 человек.

Из них получили 1 дозу вакцины - 2 778 375 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 501 291 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

В общей сложности в стране проведено 4 279 666 прививок.

Читайте также, в ВОЗ советуют не смешивать, а подбирать вакцины от COVID-19 от разных производителей, поскольку эффект от взаимодействия различных вакцин мало изучен. Вопрос о том, стоит ли проходить ревакцинацию, должен также решаться на основе научных данных.

Кроме того, коронавирусная инфекция штамма "Дельта" становится доминирующей в мире, так как он обладает высокой заразностью и быстро распространяется. Болезнь вызывает сильные всплески инфицированности по всему миру.

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