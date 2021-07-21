В итальянском городе Таранто ночью "стрелка" двух молодежных групп из разных кварталов закончилась огнестрельными ранениями. Об этом сообщает издание La Repubblica.

Оружие выхватил один из участников драки. Происшествие случилось в прибрежном районе Сан-Вито, который находится возле яхт-клуба.

Отмечается, что в результате инцидента ранение получили молодые люди, возрастом от 18 до 28 лет, при этом состояние одного из пострадавших вызывает у медиков опасения. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

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Кроме того, в центре немецкого города Эспелькамп, который находится на западе страны, неизвестный мужчина, вооруженный огнестрельным оружием, открыл огонь по жителям одного из домов. На месте совершения убийства работают эксперты и экстренные службы, о деталях происшествия в настоящее время неизвестно.

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