Известного криминального журналиста Питера Р. де Фриса тяжело ранили в Амстердаме (Нидерланды). Об этом сообщает BBC.

Питер Р. де Фрис известен в своей стране как автор ряда резонансных журналистских расследований разоблачению мафиози и наркобаронов. Он освещал множество громких дел, в том числе похищение пивного магната Фредди Хайнекена в 1983 году.

По информации полиции, 64-летний журналист закончил съемки в очередном выпуске телешоу и вышел на улицу, где в него несколько раз выстрелил неизвестный мужчина. Фриса с ранением головы в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Полиция разыскивает светлокожего мужчину стройного телосложения, в темно-зеленой камуфляжной куртке и черной кепке. Граждан просят не приближаться к подозреваемому и вызывать полицию, если его увидят.

Сообщается, что Двое подозреваемых были задержаны в автомобиле на автостраде в Лейдсендаме, а третий - в Амстердаме, но официального подтверждения от полиции не поступало.

Полиция опрашивает свидетелей и изучает видеозаписи с камер видеонаблюдения. Людей просят не публиковать материалы в социальных сетях. YouTube заявил, что удалил со своей платформы сотни видеороликов.

Ранее "Подробности" сообщали, что в конце мая 2021 года в Афинах расстреляли известного греческого журналиста Йоргоса Караиваза, который много лет вел репортажи на криминальные темы.

Напомним, что в конце июня в Ивано-Франковске на железнодорожном перроне облили зеленкой и избили оппозиционного журналиста Руслана Коцабу.