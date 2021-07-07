В Амстердаме на улице расстреляли известного журналиста [ Редактировать ]
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Известного криминального журналиста Питера Р. де Фриса тяжело ранили в Амстердаме (Нидерланды). Об этом сообщает BBC.
Питер Р. де Фрис известен в своей стране как автор ряда резонансных журналистских расследований разоблачению мафиози и наркобаронов. Он освещал множество громких дел, в том числе похищение пивного магната Фредди Хайнекена в 1983 году.
По информации полиции, 64-летний журналист закончил съемки в очередном выпуске телешоу и вышел на улицу, где в него несколько раз выстрелил неизвестный мужчина. Фриса с ранением головы в тяжелом состоянии доставили в больницу.
Полиция разыскивает светлокожего мужчину стройного телосложения, в темно-зеленой камуфляжной куртке и черной кепке. Граждан просят не приближаться к подозреваемому и вызывать полицию, если его увидят.
Сообщается, что Двое подозреваемых были задержаны в автомобиле на автостраде в Лейдсендаме, а третий - в Амстердаме, но официального подтверждения от полиции не поступало.
Полиция опрашивает свидетелей и изучает видеозаписи с камер видеонаблюдения. Людей просят не публиковать материалы в социальных сетях. YouTube заявил, что удалил со своей платформы сотни видеороликов.
Ранее "Подробности" сообщали, что в конце мая 2021 года в Афинах расстреляли известного греческого журналиста Йоргоса Караиваза, который много лет вел репортажи на криминальные темы.
Напомним, что в конце июня в Ивано-Франковске на железнодорожном перроне облили зеленкой и избили оппозиционного журналиста Руслана Коцабу.
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