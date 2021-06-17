В Германии вооруженный злоумышленник расстрелял жителей дома [ Редактировать ]
В центре немецкого города Эспелькамп, который находится на западе страны, неизвестный мужчина, вооруженный огнестрельным оружием, открыл огонь по жителям одного из домов. Об этом пишет издание Bild.
В результате атаки погибли по меньшей мере 2 человека. После совершения ужасного преступления мужчина скрылся в неизвестном направлении. Правоохранители начали активные поиски преступника.
Отмечается, что на месте совершения убийства работают эксперты и экстренные службы. О деталях происшествия в настоящее время неизвестно.
Читайте также, в американском городе Эссекс в штате Мэриленд неизвестный злоумышленник ворвался в помещение магазина Royal Farms и открыл огонь по покупателям и персоналу. Вскоре после случившегося в одном из близлежащих домов прозвучал выстрел. Неизвестный выстрелил сам в себя и выжил.
Кроме того, в американском штате Северная Каролина мужчина во время стрельбы убил четырех человек, двое из которых сотрудники полиции. К правоохранителям обратилось начальство стрелка с просьбой проверить его жилище.
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