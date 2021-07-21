Правительство Украины запланировало поэтапное повышение минимальных пенсий до 2403 гривен. В Министерстве финансов заявили, что деньги на увеличение выплат уже найдены.



Параллельно с повышением минимальной зарплаты в Украине будут повышены минимальные пенсии. Кабинет министров запланировал аж семь этапов повышения выплат пенсионерам. Глава Министерства финансов Сергей Марченко подтвердил информацию о поэтапном повышении минимальной пенсии в Украине и добавил, что «деньги на повышенные выплаты есть».



Кабмин утвердил новую бюджетную резолюцию, на основании которой правительство будет принимать Госбюджет на период 2022-2024 годов. В данной резолюции предусмотрено семь этапов пересчета минимальной пенсии в Украине.



Первый этап повышения минимальных пенсионных выплат запланирован на декабрь 2021 года, пенсии пересчитают и увеличат до 1934 гривен.



С 1 июля 2022 года минимальные пенсии в Украине вырастут до 2027 гривен; с 1 декабря 2022 года - 2093 грн; с 1 июля 2023 - 2193 грн; с 1 декабря 2023 - 2246 грн; с 1 июля 2024 - 2354 грн; с 1 декабря 2024 - 2403 грн.

Напомним, введение доплат в размере 400 грн для пенсионеров старше 75 лет перенесли с 1 июля на сентябрь. Это связаны с тем, что в бюджете не хватает это денег.

Ранее "Подробности" сообщали о том, какой должен быть стаж у украинцев, чтобы в 60 лет выйти на пенсию.

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