С 2028 года для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 35 лет стажа. Об этом министр социальной политики Украины Марина Лазебная заявила в интервью "Радио Свобода".

Чиновница сравнила накопительную и солидарную пенсионные системы, отметив, что в первом случае значение имеет только возраст пенсионера, а при солидарной системе все зависит от страхового стажа.

Зная, что такое солидарная система, когда тебе будет 60 лет, у тебя должен быть стаж 35 лет. В 2028 году будет такая норма - 35 лет стажа, если хочешь уйти в 60 (на пенсию - ред.). А если у тебя была бы накопительная, то в 60 лет приходит твой пенсионный возраст и ты можешь рассчитывать на собственный накопительный счет.

По словам Лазебной, сейчас в Верховной Раде зарегистрированы несколько законопроектов по внедрению накопительной системы, один из них - на основе предложения Минсоцполитики.

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Сейчас в Украине официально существует солидарная система пенсионного обеспечения. Она предусматривает, что из налогов работающих украинцев выплачиваются пенсии нынешним пенсионерам. Страховой стаж для выхода на пенсию в 60 лет при этом должен составлять не меньше 28 лет. Накопительная система сейчас существует преимущественно в виде негосударственных пенсионных фондов.

Напомним, что с 1 апреля 2021 пенсионный возраст для женщин в Украине повышен до 60 лет. Таким образом сравнялся возраст выхода на заслуженный отдых и мужчин, и женщин - 60 лет, однако для получения пенсии страховой стаж должен быть не менее 28 лет.