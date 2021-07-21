ЮНЕСКО исключило Ливерпуль из списка объектов Всемирного наследия [ Редактировать ]
ЮНЕСКО исключило портовый город Ливерпуль из списка объектов Всемирного наследия. Соответствующее решение было принято на 44-й сессии Комитета в китайском Фучжоу.
Об этом сообщается в пресс-релизе ЮНЕСКО.
"Комитет всемирного наследия на своей 44-й сессии в Фучжоу в режиме онлайн принял решение исключить объект "Ливерпуль - морской торговый город"(Великобритания) из списка Всемирного наследия",- говорится в сообщении.
Отмечается, что решение было принято в связи с "необратимой потерей атрибутов, которые передают выдающуюся универсальную ценность объекта".
Известно, что Ливерпуль был внесен в список Всемирного наследия в 2004 году. В 2012 году город оказался под угрозой потери статуса объекта Всемирного наследия.
Указано, что исключение из списка Всемирного наследия является потерей для международного сообщества и для разделяемых на международном уровне ценностей. Так, после долины Эльбы в Дрездене и заповедника антилоп-ориксов в Омане Ливерпуль стал третьим объектом, который потерял статус всемирного наследия.
Ранее сообщалось, что тайский массаж могут внести в список наследия ЮНЕСКО.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Во вторник, 30 июля, цена криптовалюты биткоин опустилась ниже психологической отметки
Свою роботу вежа припинила торік у жовтні - через епідемію коронавірусу
Отпечаток пальца нашли на ягодицах небольшой статуэтки
В ВОЗ сообщают, что за последнюю неделю наблюдалось увеличение количества новых случаев коронавируса в мире на 10%
На один день гості музею Пирогова перенеслися у прадавні часи, аби доторкнутися до таємниць та загадати бажання